Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag tiefer

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 108,54 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,82 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,68 EUR. Zuletzt wechselten 11.474 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,67 Prozent. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 575,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.07.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden

QUALCOMM- und Meta-Aktie uneins: Meta und QUALCOMM wollen bei VR-Brillen zusammenarbeiten

Hot Stocks heute: Alphabet (ex Google) steckt in einer Bärenflagge - Henkel stabilisiert sich