Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 100,88 EUR abwärts. Bei 100,80 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.575 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,86 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 26.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

