Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 172,12 USD nach.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 172,12 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 170,56 USD. Bei 170,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.055.173 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,29 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 130,85 USD. Mit einem Kursverlust von 23,98 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 214,14 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,92 USD je Aktie.

