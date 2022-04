Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 2.512,00 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2.505,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.586,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.910 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.702,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.801,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 28,30 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.458,33 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 30,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 22,30 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,46 Prozent auf 56,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 75,33 Milliarden USD umgesetzt.

Mit der Präsentation der Q1 2022-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 27.04.2022.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 137,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Netflix, Google, Apple & Co.: Jim Cramer bleibt bullish gegenüber FAANG-Aktien - wann Anleger zuschlagen sollten

Microsoft-Aktie unter Druck: Microsoft stellt Windows-Strategie für Unternehmenskunden vor

Wem gehört eigentlich Apple? Die drei größten Investoren des iKonzerns

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com