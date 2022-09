Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Um 04:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 107,36 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 107,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,54 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.766 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 20,55 Prozent zulegen. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 575,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden

QUALCOMM- und Meta-Aktie uneins: Meta und QUALCOMM wollen bei VR-Brillen zusammenarbeiten

Hot Stocks heute: Alphabet (ex Google) steckt in einer Bärenflagge - Henkel stabilisiert sich