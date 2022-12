Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Mittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 94,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 94,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.845 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

