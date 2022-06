Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Um 07.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2.165,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.165,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2.168,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 29 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,87 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1.906,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.335,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 24,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 26,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 68.011,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.314,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 133,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple-Aktie in Grün: Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC

Blaupause? So lief es für die Amazon-Aktie nach den vergangenen Aktiensplits

Meta-Chefin Sheryl Sandberg - eine Kurzbiografie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com