Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 88,75 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 89,10 EUR. Mit einem Wert von 88,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 36.377 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 34,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (85,07 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 4,33 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,57 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

