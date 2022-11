Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag im Aufwind

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 88,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.088 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,71 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (85,07 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 3,70 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 133,57 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 4,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

