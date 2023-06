Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 113,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 113,04 EUR. Bei 113,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.698 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 120,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,51 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,82 EUR am 10.01.2023. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 41,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

