Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 115,76 EUR zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 116,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,44 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.975 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 14,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 21,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 575,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

