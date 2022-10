Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 101,48 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,72 EUR zu. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,32 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.550 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 26.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,20 USD je Aktie aus.

