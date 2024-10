Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 161,53 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 161,53 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 160,40 USD ab. Bei 160,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 820.331 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,75 USD. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,71 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,21 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,65 USD je Aktie aus.

