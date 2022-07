Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 11.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 2.304,50 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 2.295,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2.321,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.023 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 14,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1.906,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 20,91 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.221,43 USD.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,29 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 110,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

