Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Im NASDAQ-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 161,92 USD.

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 161,92 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 162,34 USD aus. Bei 161,25 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,01 USD. Zuletzt wechselten 709.114 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 18,42 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,21 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 25,76 Prozent sinken.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,386 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 84,64 Mrd. USD gegenüber 74,60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 22.10.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,65 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

