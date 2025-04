Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 156,69 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 156,69 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 154,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 876.873 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 147,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,04 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 96,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

