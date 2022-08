Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 116,86 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 117,36 EUR. Bei 115,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.444 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,52 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie schwächer: Google launcht spritsparende Routen auch in deutscher Karten-App

Trotz Preiserhöhung: Amazon Prime-Kunden haben bald auf einen Dienst weniger Zugriff

"The Big Short"-Investor Michael Burry warnt vor Euphorie in der Bilanzsaison - und setzt auf diese Aktien