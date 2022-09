Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 109,44 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,44 EUR aus. Bei 109,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 540 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 USD.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.880,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

