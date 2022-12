Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Einbußen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 88,15 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 88,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,42 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.056 Aktien.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 34,76 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 85,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 3,62 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,43 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,74 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

