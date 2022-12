Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,2 Prozent auf 88,30 EUR ab. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 88,30 EUR. Mit einem Wert von 88,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 990 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (85,12 EUR). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 3,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,43 USD aus.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

