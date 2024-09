Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 156,54 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.054.905 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 191,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,386 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,71 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 84,64 Mrd. USD im Vergleich zu 74,60 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

