Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 190,89 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 190,89 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,98 USD an. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 190,42 USD ab. Mit einem Wert von 191,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 859.487 Aktien.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,41 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,51 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,67 USD am 06.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,386 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

