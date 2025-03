Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag stärker

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 163,85 USD.

Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 163,85 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,37 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,12 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.634.059 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 26,37 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 140,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach unten.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,14 USD.

Am 04.02.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,45 Mrd. USD im Vergleich zu 86,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

