Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 176,03 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 176,03 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 739.087 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,41 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,43 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2023 bei 115,36 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,47 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,343 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 182,38 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 80,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

