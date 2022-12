Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,6 Prozent auf 89,65 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 89,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,09 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.461 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (85,07 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,38 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

