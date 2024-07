Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 187,01 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 187,01 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 187,13 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 185,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 854.417 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 191,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 2,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2023 auf bis zu 118,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,78 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,343 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 189,25 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 80,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Drei Magnificent Seven-Aktien im Fokus: Diese KI-Aktien könnten bis 2030 mehr wert sein als NVIDIA

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren verdient

Google: Wird künstliche Intelligenz zur Umweltsünde?