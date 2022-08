Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Montagmittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 118,48 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,60 EUR aus. Bei 118,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.472 Stück gehandelt.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 69.685,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61.880,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie: Erwartungen verfehlt und doch geglänzt

Alphabet-Aktie schwächer: Google launcht spritsparende Routen auch in deutscher Karten-App

Trotz Preiserhöhung: Amazon Prime-Kunden haben bald auf einen Dienst weniger Zugriff