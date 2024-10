Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 166,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 166,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,84 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 872.315 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,18 Prozent. Bei 120,21 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 27,80 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,386 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,29 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,60 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 84,64 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 7,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie rutscht ab: Tesla enthüllt Robotaxi "Cybercab" und autonomen Bus

Cerebras Systems startet IPO: Starke Konkurrenz für NVIDIA und Co. im KI-Bereich

Spannung vor Tesla-Präsentation - Kommt der erste Schritt zum autonomen Fahren? - So reagiert die Tesla-Aktie