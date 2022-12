Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit roter Tendenz

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 87,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 87,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.769 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,91 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,07 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 3,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

