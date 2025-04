Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 152,90 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 152,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 152,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 978.146 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 35,42 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 205,80 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,45 Mrd. USD im Vergleich zu 86,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 28.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 8,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

