Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Dienstagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 119,46 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 120,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 28.999 Stück.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,59 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 25,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 575,71 USD.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.880,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

