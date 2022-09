Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag im Minusbereich

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 102,24 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.596 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 24,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

