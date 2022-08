Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag Verlust reich

Um 04:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 118,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,88 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,80 EUR. Zuletzt wechselten 23.298 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Gewinne von 12,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 24,76 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,23 USD je Aktie.

