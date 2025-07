Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 184,81 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 184,81 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 186,42 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,76 USD. Zuletzt wechselten 3.608.137 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 23,96 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,50 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 89,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,62 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

