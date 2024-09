Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 160,07 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 160,07 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,22 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 159,93 USD. Bisher wurden via NASDAQ 917.857 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 191,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 19,80 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 24,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,71 USD an.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,64 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,64 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

RTL-Aktie in Grün: Nickelodeon-Übernahme findet doch nicht statt

US-Zinssenkung voraus - welche Magnificent 7-Aktie profitiert am meisten?

Microsoft-Aktie gewinnt: ChatGPT-Erfinder OpenAI will offenbar Milliarden von Investoren