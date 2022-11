Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag gesucht

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 95,21 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 95,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.108 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,54 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit Abgaben von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,43 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,73 USD fest.

