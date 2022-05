Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag in Rot

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 19.05.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 2.134,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.126,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.126,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,02 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1.820,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,28 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 3.335,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 134,03 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Chevron-, Occidental Petroleum-Aktien & Co.: Machen Ölwerte jetzt Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google Konkurrenz?

Microsoft-Aktie gibt nach: Microsoft geht auf europäische Cloud-Anbieter zu

Tesla-Konkurrent sichert sich den ersten Platz: So hat George Soros im ersten Quartal investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com