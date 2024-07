Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 179,53 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 179,53 USD zu. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 180,29 USD. Bei 179,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.202.919 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,23 USD am 21.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,14 Prozent.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,343 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,25 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,56 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

