Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 118,08 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.410 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 12,61 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,90 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.685,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2022 im Portfolio der Deutschen Bank

Apple wirft reihenweise Apps aus dem App Store

NASDAQ-Aktie Amazon: Trotz Preiserhöhung haben Amazon Prime-Kunden bald auf einen Dienst weniger Zugriff