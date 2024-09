Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 161,59 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 161,59 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 163,78 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 163,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.566.518 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,75 USD. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 15,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,386 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA, Meta, Alphabet & Co.: Wachstumsunternehmen und Dividendenzahler - kann das funktionieren?

Alphabet-Aktie gefragt: EU-Gericht kippt Milliarden-Strafe für Google

Infineon-Aktie höher: Infineon präsentiert mobilen Quantencomputer für Einsatz bei Militär und Polizei