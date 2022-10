Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 102,16 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 103,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 101,74 EUR. Bei 103,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 28.083 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 24,40 Prozent zulegen. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 7,20 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,16 USD fest.

