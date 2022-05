Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagmittag schwächer

Die Aktie verlor um 20.05.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 2.111,50 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.106,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.108,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.805 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 21,87 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.05.2021 Kursverluste bis auf 1.864,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 13,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3.335,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.04.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 134,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com