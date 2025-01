Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 200,09 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 200,09 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 200,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,13 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.304.728 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 202,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2024 (130,67 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,71 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,07 Prozent auf 88,25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

