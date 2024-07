Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 181,53 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 181,53 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 182,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,68 USD. Zuletzt wechselten 1.247.328 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 5,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2023 auf bis zu 118,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 34,59 Prozent Luft nach unten.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,343 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 193,25 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.04.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,59 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

