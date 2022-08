Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Minus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 115,08 EUR ab. Bei 114,66 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,62 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 21.939 Aktien.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 14,83 Prozent wieder erreichen. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,23 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

