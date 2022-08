Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 116,04 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 115,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,62 EUR. Bisher wurden heute 2.074 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 14,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 21,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 575,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.685,00 USD im Vergleich zu 61.880,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

