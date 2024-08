Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Nachmittag zu

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 166,92 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 166,92 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 167,58 USD. Bei 167,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 650.219 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,75 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,21 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 38,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,386 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 23.07.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

