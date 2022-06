Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 23.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 2.129,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 2.151,00 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.102,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.110,50 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.748 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.702,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 11,70 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.335,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Es stand ein EPS von 24,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 26,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 68.011,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 132,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

