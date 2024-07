Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 182,72 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 182,72 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 183,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 182,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.145.877 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 191,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,94 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,386 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,25 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 80,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Zweifel an NVIDIA und Co. - Aktien-Analysten betrachten KI-Hype mit zunehmender Skepsis

NVIDIA, Apple & Co.: Magnificent Seven vernichten Marktkapitalisierung in Billionenhöhe

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren verdient