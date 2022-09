Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 101,70 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 102,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 101,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,54 EUR. Bisher wurden heute 11.945 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 24,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 69.685,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie tiefer: Google läutet Ende der Werbe-Cookies ein - YouTube mit Monetarisierung von "Shorts"

Vorbild für Deutschland? Wie Schweden seine Bürger zwingt, für die Rente in Aktien zu investieren

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern